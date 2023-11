Sbarra, sciopero Cgil e Uil? 'Le regole sono chiare'

"La legge fissa vincoli precisi per contemperare il diritto costituzionale allo sciopero con il diritto delle persone ad usufruire dei servizi essenziali". Cgil e Uil "hanno attivato una procedura, si tratta di rispettare le norme. Le deroghe concesse per gli scioperi generali richiedono una piena adesione di tutte le organizzazioni più rappresentative e di tutte le categorie, lo sciopero generale non si può programmare a puntate". Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, ospite di Radio anch'io, risponde alla domanda sullo sciopero di venerdì proclamato da Cgil e Uil.





