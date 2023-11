Per Elt Group accordo al Dubai Airshow con Etimad

L'italiana Elt Group ha firmato oggi con Etimad Holding, del gruppo emiratino Edge, un piano di sviluppo che definisce la roadmap per creare un hub di supporto logistico integrato, negli Emirati Arabi Uniti, per sistemi di guerra elettronica. Intesa firmata per Elt dal presidente e amministratore delegato, Enzo Benigni, al Dubai Airshow, con il ceo di Etimad Khalid Al Ali, ed alla presenza di del ceo del gruppo Edge, Mansour AlMulla Per Elt, "la localizzazione negli Emirati Arabi Uniti di attività logistiche non si limita ad un puro aumento di efficienza dei servizi ma dimostra anche la strategia aziendale di fornire agli Emirati Arabi Uniti un 'valore tecnologico Paese' ".



