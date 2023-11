Fs e Msc hanno firmato a Ginevra un memorandum d'intesa per realizzare nuovi terminal dedicati al traffico intermodale marittimo.

L'accordo prevede la creazione di una nuova società controllata da Mercitalia Logistics (51%) e partecipata da MEdlog (49%), società del Gruppo MSC che si occupa di intermodalità e logistica, per progettare, realizzare e gestire nuovi terminal merci intermodali all'interno dei siti dei due gruppi in Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA