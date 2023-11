Leonardo colloca in Usa quota minoritaria di Drs

Leonardo annuncia un'offerta secondaria al pubblico negli Stati Uniti, tramite Leonardo US Holding, di una quota minoritaria pari a 16.500.000 azioni ordinarie di Leonardo Drs, circa il 6,3%. Sarà concessa alle banche sottoscrittrici un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 2.475.000 azioni Drs.

In Drs, Leonardo Us manterrà circa il 73,9%, il 72,9% se verrà esercitata l'opzione. Leonardo "intende utilizzare i proventi dell'operazione per aumentare la propria flessibilità finanziaria per investimenti e acquisizioni che creino valore, mantenendo allo stesso tempo una solida struttura finanziaria a valle dell'operazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA