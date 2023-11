Landini, 'possono precettare finché gli pare, noi non ci fermiamo

"Venerdì ci sarà una grande giornata di sciopero e mobilitazione. Io e Pierpaolo Bombardieri saremo in piazza del Popolo a Roma, poi gli scioperi proseguiranno: il 20 novembre in Sicilia, il 24 per le regioni del Nord, il 27 in Sardegna, il primo dicembre per le regioni del Sud. Penso ci sarà una partecipazione molto importante. Possono precettare finché gli pare, noi non ci fermiamo fino a quando non abbiamo ottenuto dei risultati". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini in vista dello sciopero di venerdì 17.

"La legge fissa vincoli precisi per contemperare il diritto costituzionale allo sciopero con il diritto delle persone ad usufruire dei servizi essenziali". Cgil e Uil "hanno attivato una procedura, si tratta di rispettare le norme. Le deroghe concesse per gli scioperi generali richiedono una piena adesione di tutte le organizzazioni più rappresentative e di tutte le categorie, lo sciopero generale non si può programmare a puntate", commenta il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, risponde alla domanda sullo sciopero di venerdì proclamato da Cgil e Uil.

Lo sciopero del 17 novembre proclamato da Cgil e Uil non è uno sciopero generale. Lo ribadisce la presidente della Commissione di Garanzia Paola Bellocchi in una audizione alla Camera. "Sono "escluse moltissime categorie, spiega, avevamo il problema interpretativo che non fosse uno sciopero generale. Per come è stato interpretato lo sciopero generale riguarda la generalità delle categorie". Questa è una "una proclamazione chiusa, conteneva una serie di categorie escluse. Ci è sembrato - ha aggiunto - non ricorressero i presupposti di uno sciopero generale. Così ogni confederazione potrebbe proclamare uno sciopero generale a la carte".

