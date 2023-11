Landini, 'precettazione è un atto grave, mai successo prima'

La precettazione dello sciopero per il settore dei trasporti firmata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini "è un atto grave, di assoluta gravità. Una limitazione del diritto di sciopero. Non è mai successo prima".

Lo rimarca il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ad Agorà su Rai3, confermando che "lo sciopero rimane in vigore: andiamo avanti" e che "lo sciopero è generale".

"Stiamo scioperando perchè il governo non ci sta sacoltando, non sta discutendo con noi" e "chiediamo di cambiare" la manovra e le politiche economiche e sociali: "Il governo ha evitato di aprire una trattativa con noi" e portato avanti "incontri finti", ripete Landini.



