Gentiloni, 'per l'Italia il Pnrr è fondamentale per la crescita'

"L'attuazione del Pnrr è senz'altro fondamentale per sostenere la crescita e per mantenere le prospettive di crescita, per quanto limitate.

Utilizzando i nostri modelli abbiamo calcolato un impatto potenziale dello 0,5% di crescita all'anno proveniente dagli investimenti del Pnrr, senza calcolare le riforme".

Lo ha detto il commissario agli Affari Economici Ue Paolo Gentiloni rispondendo ad una domanda sull'Italia.

"Pensiamo inoltre, guardando gli accordi che abbiamo con l'Italia, che il contributo più significativo dal punto di vista degli investimenti sarà nel periodo che abbiamo davanti a noi", ha aggiunto.



