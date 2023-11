Elt al Dubai Airshow: "Con gli Emirati rapporto molto stretto"

ELT group sottolinea il "rapporto molto stretto con gli Emirati Arabi" all'Airshow di Dubau, dove l'azienda italiana è presente dopo aver trasformato la sede di rappresentanza negli Emirati, nel 2022, "nella local branch Elt Group Abu Dhabi": una "evoluzione" che - spiega - "rappresenta un cambiamento nella strategia dell'azienda, che mira a localizzare le attività e i progetti di sviluppo".

La società presenta al Dubai Airshow "le capacità che offre per rispondere alle sfide della difesa e della sicurezza, attuali e future, fornendo soluzioni Emso (ElectroMagnetic Spectrum Operations) all'avanguardia". Sottolinea anche quanto lo Spazio è diventato strategico sia dal punto di vista civile che militare" a cui si collega anche il tema della sicurezza informatica "attraverso la partecipata Cy4gate".

Al salone di Dubai "Elt Group presenterà Scorpio, il primo sensore di Electronic Intelligence sviluppato dall'azienda e messo in orbita Leo (Low Earth Orbit) lo scorso aprile".

Lo Spazio è esposto anche ad attacchi informatici che mirano a rallentare, degradare, alterare, interrompere l'utilizzo dei dati dei satelliti o a danneggiare in modo permanente la loro struttura informativa.

Il evidenza anche "il campo della Biodifesa", con E4Shield, "tecnologia rivoluzionaria, completamente Made in Italy, in grado di inattivare in aria i virus respiratori".



