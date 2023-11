La seduta sulla Borsa di Milano prosegue in terreno positivo con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,33 per cento. Sul listino milanese brilla Erg (+3%) e accelera St (+3,19%). I grandi gruppo dell'energia, dopo la multa dell'Antitruste, scivolano in calo, Eni cede lo 0,41%, Enel lo 0,48%, Acea lo 0,26 per cento.

Sugli scudi anche Moncler (+2,4%) mentre Fincantieri (+1,1%) riduce i guadagni di avvio seduta.



