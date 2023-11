Borsa: Milano chiude positiva con le banche, brilla Stm

La Borsa di Milano (+0,42%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei e con Wall Street. A Piazza Affari si mettono in mostra Stm (+5,4%) e Iveco (+2,8%), quest'ultima con la gamma di nuovi prodotti. Lo spread tra Btp e Bund archivia la seduta in calo a 178 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,42%.

Andamento positivo per le banche con Mps (+1,9%), in ottima forma da alcuni giorni, Bper (+1,6%), Banco Bpm e Intesa (+0,6%). Poco mossa Unicredit (-0,04%). Mostra i muscoli il comparto dell'auto dove Stellantis guadagna l'1,1% e Cnh (+0,9%).

Positive le utility con il prezzo del gas che continua a scendere. In rialzo A2a (+1,2%), dopo i conti in crescita dei primi nove mesi, Erg (+0,5%) e Hera (+0,4%) mentre è debole Enel (-0,4%). In ordine sparso l'energia con il petrolio in netto calo. Avanzano Saipem (+2,2%) e Tenaris (+0,1%) mentre è in flessione Eni (-0,4%). Conclude la seduta in positivo anche Tim (+0,1%), mentre si attendono sviluppi sul dossier della rete.

In fondo al listino principale Amplifon (-2,9%). Male anche la farmaceutica con Recordati che cede l'1,9% e Diasorin l'1,7 per cento. Tra i titoli a minor capitalizzazione vola Portobello (+16%), sulle cui azioni, secondo quanto ha reso noto Borsa Italiana, non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo.



