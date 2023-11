La seduta si imposta al rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib apre in progresso dello 0,15% a 29.388 punti, con Erg (+2,16%) e Moncler (+1,4%) sugli scudi. Bene anche Nexi (+0,75%) sulle attese per la trattativa con F2i sulla cessione degli asset di Dbs. Fuori dal listino principale bene Fincantieri (+2,6%) dopo i conti.



