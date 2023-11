Borsa: l'Europa positiva dopo Wall Street, Milano +0,4%

Le Borse europee proseguono in rialzo dopo l'avvio positivo di Wall Street. I mercati si mostrano ottimisti dopo l'inflazione in calo negli Stati Uniti e nel Regno Unito e la prospettiva di una pausa del rialzo dei tassi. Si guarda anche ai prezzi alla produzione degli Stati Uniti, con i dati migliori delle attese. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0846 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 sale dello 0,4%. In rialzo Londra (+0,7%), Francoforte (+0,6%), Madrid e Parigi (+0,2%) e Milano (+0,4%). I principali listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,3%) e dalle auto (+0,9%). Bene anche le banche (+0,7%).

Debole l'energia (-0,02%), con il prezzo del petrolio in deciso calo. Il Wti scende dell'1,3% a 77,2 dollari al barile e il Brent cede l'1,1% a 81,5 dollari. In flessione anche le utility con il prezzo del gas che continua a scendere. Ad Amsterdam le quotazioni cedono lo 0,8% a 47,3 euro al megawattora.

Poco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 179 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,42%.

A Piazza Affari corre Stm (+4,4%). In luce Iveco (+3,2%), con la nuova gamma di prodotti, e Saipem (+2,2%). In buona forma si mostrano anche le banche con Bper che guadagna il 2%, Mps (+1,4%), Intesa (+0,9%), Banco Bpm (+0,2%) e Unicredit (+0,1%).

In fondo al listino Amplifon (-1,9%) e Recordati (-1,4%).





