Le Borse europee chiudono in rialzo con l'inflazione in calo negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Gli investitori, dopo i dati migliori delle attese, si aspettano dalle banche centrali ulteriori pause sul rialzo dei tassi.

Sotto i riflettori anche l'incontro tra Biden e Xi con la Casa Bianca che ritiene sarà produttivo.

Seduta in rialzo per Francoforte (+0,86%), Londra (+0,62%) e Parigi (+0,33%). Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0851 sul dollaro.



