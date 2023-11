Borsa: corrono gli indici in Europa, Londra +1%

Borse in rialzo in tutta l'area euro, mentre i bond guadagnano terreno e l'euro si apprezza dopo i dati sull'inflazione Usa più deboli delle attese, ma gli analisti avvertono, potrebbe essere una reazione di breve periodo perchè la traiettoria dell'inflazione è irregolare.

L'inflazione UK al di sotto delle attese e i numeri solidi sulle vendite al dettaglio cinesi hanno accresciuto l'ottimismo e ora gli occhi sono puntati sulle vendite al dettaglio Usa nel primo pomeriggio e all'incontro tra Biden e Xi in tarda serata.

Intanto Londra guadagna l'1%, Parigi accelera e sale dello 0,64%, Francoforte dello 0,5%, Milano dello 0,46 per cento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA