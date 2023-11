Bankitalia, 'investimenti del fintech nell'Esg limitati'

"Gli investimenti fintech in ambito Esg risultano limitati" e per questo la "Banca d'Italia ha assunto un ruolo propositivo volto a favorire la transizione sostenibile e tecnologica del sistema finanziario, promuovendo un dialogo costruttivo con gli operatori".

Lo afferma il capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia Giuseppe Siani al convegno "Dati per la transizione sostenibile e fintech: sfide e opportunità".

Per Siani "nei piani di allineamento alle aspettative di vigilanza sono raramente presenti iniziative che prevedono l'applicazione di tecnologie innovative. Questi risultati testimoniano che c'è ancora margine per crescere in questa direzione ed è importante seguire le tendenze del mercato, che è impegnato a sviluppare soluzioni che, in prospettiva, potrebbero consentire di cogliere le potenzialità della twin transition".

"L'opportunità della twin transition non deve tuttavia trascurare il presidio dei relativi rischi. Occorre pertanto sviluppare adeguati meccanismi di governo e controllo" ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA