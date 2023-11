Apre il primo hub Stellantis di economia circolare

Stellantis inaugura il 23 novembre alle 14,30 il suo primo primo hub di economia circolare Sustainera, situato all'interno del comprensorio di Mirafiori, a Torino. Saranno presenti John Elkann, presidente di Stellantis, e Carlos Tavares, ceo di Stellantis, che arteciperanno alla cerimonia del taglio del nastro.

L'Hub di Economia Circolare ospiterà attività fondamentali per lo sviluppo di un modello di business sostenibile per componenti e veicoli, tra cui la rigenerazione di componenti e batterie per veicoli elettrici, il ricondizionamento e lo smontaggio dei veicoli. L'obiettivo è quello di espandere ulteriormente gli Hub e la loro gamma di attività a livello globale.



