Accenture,'tre misure per sviluppo intelligenza artificiale'

Tre "linee di azione mirate e concrete che si avvalgano sia dell'intervento pubblico che della collaborazione pubblico-privato" per introdurre e adottare pienamente l'intelligenza artificiale come fattore "di sviluppo dell'economia del paese". E' quanto propone l'ad di Accenture Italia Mauro Macchi in audizione alla commissione lavoro della Camera. "E' necessario accelerare la crescita del "quoziente tecnologico" della nuova forza lavoro" anche tramite "la creazione di percorsi specifici di formazione dedicati all'Intelligenza Artificiale Generativa. Oggi non c'è Università che non abbia attivato corsi specifici, ma solo il 50% degli atenei ha attivato un corso di laurea completo dedicato all'Intelligenza Artificiale". Servono poi "adeguati stimoli alla pubblica amministrazione e alle aziende private per la formazione dell'attuale forza lavoro passando da un modello di sviluppo tradizionale basato su ruoli rigidi ad uno più flessibile basato sul portafoglio delle competenze collegate ai mestieri del futuro e alla loro relativa certificazione". Inoltre occorre "la creazione di Piattaforme Formative avanzate che utilizzino l'Intelligenza Artificiale per aumentare la capacità di diffusione della conoscenza soprattutto nei confronti delle Pmi". "Infine - ha concoluso l'ad - suggeriamo, in analogia a quanto sta già avvenendo negli stati uniti, di costruire e portare a scala un network di centri di eccellenza distribuiti sul territorio e specializzati sull'applicazione dell'intelligenza artificiale generativa all'interno delle più importanti filiere produttive del Paese e sull'utilizzo sicuro e responsabile di queste fondamentali innovazioni".



