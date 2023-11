Vodafone, semestre in rosso ma crescono ricavi da servizi (+4%)

I cambi e la cessione di Vantage Tower e delle attività in Ungheria e in Ghana segnano il primo semestre di Vodafone che chiude con ricavi in calo del 4,3% a 21,9 miliardi, un margine operativo lordo al rettificato a 6,4 miliardi, un utile operativo in calo del 44,2% a 1,7 miliardi e una perdita di 0,2 miliardi di euro.

I ricavi da servizi invece sono cresciuti del 4,2% e il gruppo conferma la guidance per l'intero anno con un Ebitda rettificato previsto essere "sostanzialmente piatto" a circa 13,3 miliardi di euro e un flusso di cassa libero rettificato pari a "circa" 3,3 miliardi di euro.

"Durante la prima metà dell'anno, abbiamo ottenuto una migliore crescita dei ricavi in ;;quasi tutti i nostri mercati e siamo tornati a crescere in Germania nel secondo trimestre - commenta l'ad Margherita Della Valle - La trasformazione di Vodafone sta procedendo. Abbiamo annunciato operazioni per rafforzare la nostra posizione nel Regno Unito e uscire dal difficile mercato spagnolo, al fine di dimensionare adeguatamente il nostro portafoglio per la crescita." Il gruppo darà un acconto sul dividendo per azione pari a 4,5 centesimi di euro.

Vodafone Italia prosegue nel suo trend di miglioramento con i ricavi da servizi che nel primo semestre si sono attestati a 2,098 miliardi (-1,3%) con un secondo trimestre che contiene il calo (-1%) rispetto al primo (-1,6%).

La pressione sui prezzi nel segmento value, spiega una nota, è in parte controbilanciata dalla forte domanda del Business per connettività di rete fissa e servizi digitali e "il miglioramento delle tendenze trimestrali è stato sostenuto dal roaming mobile stagionalmente più elevato e dai ricavi dei visitatori". Il maggior peso dell'energia però persa fortemente (con un impatto di 10,1 punti percentuali), spiega Vodafone, e l'adjusted Ebitdal segna un calo del 15 per cento (- 4,9% al netto dei prezzi dell'energia) a 645 milioni.



