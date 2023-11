Ue, 'su messa in opera del Pnrr Italia tra Paesi in prima fila'

"Stiamo lavorando a stretto contatto e in modo proficuo con le autorità italiane e continuiamo a discutere in modo costruttivo sul piano rivisto, che include un capitolo RePower". E' quanto spiega una portavoce della Commissione Ue in merito all'esame della revisione del Pnrr italiano. "Inoltre, abbiamo ricevuto la quarta richiesta di pagamento dell'Italia. La Commissione continua a discutere in modo costruttivo con le autorità italiane e sta valutando la richiesta; seguiranno poi le consuete procedure del Consiglio", spiega ancora il portavoce sottolineando: "sulla messa in opera del Pnnrr, l'Italia è uno dei Paesi in prima fila".



