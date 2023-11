Prosieben corre in Borsa (+13%) dopo i conti del trimestre

Ottima accoglienza in Borsa a Francoforte ai conti di Prosieben: il titolo del gruppo media tedesco, dopo un lungo periodo di cali, sale del 13% a 5,56 euro.

Leggermente positivi in Piazza Affari i titoli di Mfe-Mediaset, che è ampiamente il primo azionista della società con sede in Baviera: l'azione B, la più rappresentativa con 10 diritti di voto, cresce dello 0,6% a quota 2,75, mentre il titolo A sale dell'1,2% a 1,94 euro.

Gli analisti premiano la sostanziale tenuta dei conti dei primi nove mesi di Prosieben, generalmente in linea con le stime degli analisti e con qualche dato migliore delle previsioni, le stime sul quarto trimestre e il 2024, con un'incentivazione del programma di taglio dei costi e la rifocalizzazione sui business strategici.



