Pontecorvo: patto stabilità e eurobond, Difesa sia tema europeo

In Europa, "se la Difesa è un problema comune anche la soluzione sia in comune, come è stato per il Covid, come è per l'ambiente. Non c'è da inventarsi nulla. Abbiamo già gli strumenti, mettiamoli in campo. Facciamo sì che si capisca per una buona volta che la Difesa è un problema comune europeo, perché da soli non andiamo da nessuna parte" sottolinea il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, intervistato dall'ANSA al Dubai Airshow.

Ci sono "due aspetti" da affrontare in Europa, spiega. Il primo: "Almeno gli investimenti per la Difesa, se non tutta la spesa, devono essere defalcati del patto di stabilità". E' necessario "che i criteri Nato e quelli dell'Unione europea si parlino.

Perché se da un lato c'è l'obbligo di avere almeno il 2% di Pil speso in Difesa dall'altro non ci può essere un calcolo penalizzante per chi poi questo 2% lo spende. Non è pensabile spendere il 2% del Pil in Difesa e non sul resto, trascurando scuole, ospedali, la spesa sociale".

Poi, "il secondo aspetto è che se la difesa è un 'concern' europeo ci deve essere oggi almeno il dibattito su fonti di finanziamento comuni, come gli eurobond. Poi alla soluzione ci arriveremo, a Bruxelles sono bravissimi a trovare soluzioni".

Pontecorvo rileva: "Ci sono difficoltà di carattere politico, egoismi nazionali che sono anche naturali quando si parla di grosse cifre e soprattutto di progresso tecnologico, perché poi la difesa è questo, forte progresso tecnologico. Ma tutte queste cose vanno superate".



