Nominati alla Sonatrach 8 nuovi vicepresidenti

La società di idrocarburi statale algerina Sonatrach ha nominato 8 nuovi vicepresidenti, dopo il licenziamento dei loro predecessori da parte del capo dello Stato Abdelmadjid Tebboune, avvenuto pochi giorni fa.

Lo riferisce la Sonatrach in una nota.

I neonominati sono: Farid Djetou, incaricato delle attività di esplorazione e produzione; Farid Malki, incaricato del trasporto di idrocarburi via condotte; Youssef Amara, incaricato delle attività di liquefazione del gas naturale e separazione; Slimane Sliman, responsabile della raffinazione e della petrolchimica; Belkacem Maayouf, responsabile della commercializzazione degli idrocarburi; Djamal Ataallah, responsabile delle finanze; Farhat Onogi, responsabile dello sviluppo commerciale e del marketing; e Faiçal Laaraba, responsabile della strategia e della pianificazione.

Le nomine arrivano più di un mese dopo che il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha silurato l'ex amministratore delegato di Sonatrach Toufik Hekkar e ha nominato Rachid Hachichi come suo successore.



