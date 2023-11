In calo ricavi e utile di Prosieben, deboli le stime per il 2023

Nel terzo trimestre dell'anno i ricavi totali del gruppo Prosieben sono scesi del 3% rispetto allo stesso periodo del 2023 attestandosi a 888 milioni, mentre la crescita dei ricavi organici è stata "pressoché stabile".

L'utile netto rettificato è sceso a 23 milioni contro i precedenti 39.

E' quanto approvato dal Cda del gruppo media tedesco del quale Mfe-Mediaset è ampiamente il primo azionista, con stime "leggermente positive" per il quarto trimestre, mentre per l'intero 2023 è previsto un margine operativo lordo rettificato che "si collocherà nella fascia inferiore" delle stime di inizio anno, con ricavi del gruppo che "saranno leggermente al di sotto dell'obiettivo di 4,1 miliardi".

"Abbiamo preso le sfide del mercato come un'opportunità per riallineare il nostro gruppo sia in termini di personale che di organizzazione: in questo modo stiamo ponendo le basi per espandere in modo più forte le nostre aree di business digitale", commenta Bert Habets, amministratore delegato del gruppo ProSiebenSat.1 Media.

"Realizzeremo pienamente i risparmi derivanti dal nostro programma di efficienza nel quarto trimestre e nel corso del 2024", conclude l'amministratore delegato del gruppo del quale Mfe-Mediaset detiene quasi il 30% e che ha attraversato una difficile prima metà dell'anno, anche a causa del calo generale del mercato pubblicitario.



