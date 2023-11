"La Commissione europea conferma che l'Italia è tra i Paesi in prima fila nell'attuazione del Pnrr e che il lavoro con le Autorità italiane continua in maniera proficua e costruttiva. Bene cosi. Andiamo avanti su questa strada". Lo ha scritto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto su X.



