Consorzio Mozzarella Dop, Raimondo confermato presidente

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop ha riconfermato Domenico Raimondo alla presidenza. Lo annuncia una nota nella quale si precisa che, oltre che per Raimondo, al suo quinto mandato, la conferma è arrivata anche per la vicepresidente in quota trasformatori, Silvia Mandara, mentre cambia il vicepresidente per gli allevatori, ruolo affidato a Davide Letizia. Resteranno in carica per il prossimo triennio.

"Una scelta che - si legge- punta a garantire un timone saldo alla guida del Consorzio, in una congiuntura storica ed economica complessa, che mette a rischio la redditività del comparto.

"Continueremo a mettere in campo un bel gioco di squadra, con l'obiettivo di affrontare con determinazione e lungimiranza gli scenari che abbiamo di fronte", spiega Raimondo che sottolinea il CdA fortemente caratterizzato dalla presenza di giovani e indica la strada che seguirà il Consorzio: «Ci aspettano sfide importanti su sostenibilità, qualità, innovazione e formazione"." Dalla riforma dell'Ue sulle Indicazioni Geografiche, ormai in dirittura d'arrivo - conclude poi il presidente- ci aspettiamo meno vincoli burocratici, decisioni rapide e più poteri ai Consorzi di Tutela. Siamo noi che conosciamo il comparto, le sue dinamiche e non possiamo aspettare tempi indefiniti per essere al passo".



