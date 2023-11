Cdp chiude in anticipo emissione bond, superata offerta

Cassa Depositi e Prestiti chiude in anticipo l'offerta obbligazionaria riservata al mercato retail domani, mercoledì 15 novembre alle ore 13.

La decisione, spiega una nota, è stata presa in accordo con Intesa Sanpaolo e UniCredit, in qualità di responsabili del collocamento e coordinatori dell'offerta, a seguito dell'andamento positivo della domanda da parte dei risparmiatori che ha portato a superare l'ammontare massimo offerto, precedentemente aumentato da 1,5 a 2 miliardi.



