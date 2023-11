Borsa: Milano sale piano (+0,2%), ancora in luce le banche

Avvio in cauto rialzo per Piazza Affari, al pari delle altre Borse europee alla finestra in attesa del dato sull'inflazione americana, che nel primo pomeriggio dovrebbe certificare un rallentamento della corsa dei prezzi ad ottobre. A mettersi in luce sono ancora una volta le banche, dopo le buone trimestrali della scorsa settimana e la fiducia degli investitori sulla solidità e la capacità reddituale dei nostri istituti. Bper (+1,5%), Banca Generali (+1,4%), Banco Bpm (+1,1%) e Saipem (+1,1%) guidano i rialzi davanti a Pirelli (+0,8%), Stellantis (+0,8%), Unicredit (+0,6%). Ancora positiva Mps (+0,5%) dopo il rally della vigilia. In calo invece Cnh Industrial (-0,6%), Erg (-0,6%) e nexi dopo la trimestrale e Nexi (-0,6%). Poco mossa Tim (+0,04%). Fuori dal Ftse Mib i conti dei nove mesi premiano i titoli del latte, con Centrale del Latte d'Italia che sale del 4,8% e Newlat del 2,6%.



