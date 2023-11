Borsa: l'Asia in cauto rialzo in attesa dell'inflazione Usa

Borse asiatiche in cauto rialzo, con gli investitori che puntano su un nuovo rallentamento dell'inflazione americana. Gli economisti si attendono che il dato che verrà diffuso oggi, relativo al mese di ottobre, veda la crescita dei prezzi frenare al 3,3%, dal 3,7% di settembre.

Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,4%, Hong Kong avanza dello 0,2%, Shanghai e Shenzhen dello 0,3% mentre Seul ha segnato un progresso dell'1,2% e Sydney dello 0,8%. Poco mossi anche i future sulle Borse europee e su Wall Street. Gli investitori sono anche in attesa dei dati di domani sull'economia cinese, tra cui investimenti, vendite retail e produzione industriale.

Sul fronte energetico il petrolio è in rialzo per il quarto giorno consecutivo (+0,3%), con il Wti che sale a 78,5 dollari al barile e il Brent a 82,8 dollari. Tra i dati macro attesi oggi figurano l'indice Zew tedesco e i sussidi di disoccupazione in Gran Bretagna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA