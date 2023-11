Borsa: Europa cauta in attesa dei prezzi Usa, Milano svetta

Borse europee in cauto rialzo nel giorno dell'inflazione americana, che gli economisti vedono ancora in frenata ad ottobre. Francoforte e Parigi salgono dello 0,1%, Londra cede lo 0,1% mentre Milano stacca tutti (+0,5%) in scia ancora una volta agli acquisti sulle sue banche.

Leggermente positivi anche i future americani.

In lieve flessione anche i rendimenti dei titoli di Stato, con il Btp in calo di due punti base al 4,51% mentre lo spread con il Bund tedesco si mantiene stabile a 184 punti base. Sul fronte energetico poco mosso il petrolio (+0,2%), con il Wti a 78,4 dollari, mentre è in deciso calo il gas europeo, che perde il 3,4% a 46,2 euro.

A Piazza Affari strappa Mps (+3,2%), che sale per la prima volta sopra quota 3 euro, davanti a Bper (+3,2%) e Banco Bpm (+2,3%). Bene anche Erg dopo i conti (+1,9%) e il risparmio gestito con Banca Generali (+1,6%) e Fineco (+1,3%). Fiacche invece Tenaris (-0,8%), Cnh (-0,7%) e Unipol (-0,3%). Sui listini europei si mette in luce Glencore (+3,2%), dopo l'acquisizione delle attività dell'acciaio di Teck, e il produttore di parchi eolici offshore Orsted (+2%) dopo l'uscita di due dirigenti in scia alle perdite registrate negli Usa.

Debole invece Vodafone (-1,6%) dopo i conti.



