L'inflazione negli Usa rallenta e la reazione dei mercati è immediata, i listini in Europa reagiscono accelerando. L'indice della City gira in rialzo (+0,03%), Parigi amplia i guadagni allo 0,75%, Milano corre dell'1% e Francoforte dell'1,27 per cento.



