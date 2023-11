Atr, al Dubai Air Show intesa per un ordine fino a 20 72-600

La società di leasing Abelo ha firmato al Dubai Airshow l'intesa con Atr per l'ordine di 10 Atr72-600 con l'opzione per ulteriori 10. Le consegne sono previste dal 2026 al 2028.

Non è il primo ordine per Abelo che conferma così la scelta di puntare sul turboelica italofrancese di Atr, joint venture paritetica tra Airbus Group e Leonardo, dopo aver già ordinato ordinato 10 Atr 72-600 e 10 42-600s.

Dopo i 23 ordini annunciati al salone francese di Le Bourget, si conferma un anno positivo per Atr, con un riscontro anche per la sfida di mercato dei turboelica sul fronte della sostenibilità ambientale.



