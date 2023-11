Mcc,accordo con i sindacati sulla riorganizzazione di gruppo

Mediocredito Centrale ha raggiunto "un significativo accordo con la delegazione dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di Mcc, BdM Banca (già popolare di Bari) e Cassa di Risparmio di Orvieto relativo alla riorganizzazione del gruppo bancario e al potenziamento del ruolo commerciale di BdM Banca". Lo si legge in una nota del gruppo. Secondo l'ad Francesco Minotti "in un clima profondamente costruttivo e caratterizzato da spirito di comprensione delle reciproche posizioni abbiamo siglato un'importante intesa che evidenzia i valori di trasparenza, di stretta collaborazione e la volontà di proseguire il cammino intrapreso per raggiungere l'obiettivo comune della crescita del gruppo. Grazie all'accentramento e al potenziamento commerciale, infatti, saremo sempre più presenti nei nostri territori e rafforzeremo il nostro ruolo come strumento di rilancio e slancio per il Mezzogiorno. Un obiettivo per noi primario, questo, come previsto anche dal nostro statuto. Ci aspettano mesi importanti e impegnativi in cui sarà fondamentale continuare a lavorare insieme, guardando sempre nella stessa direzione. Siamo sulla strada giusta".



