Ferrari, 250 assunzioni stabili entro il primo semestre del 2024

La Ferrari farà 250 assunzioni a tempo indeterminato entro il primo semestre del 2024, metà delle quali a gennaio, e vara una serie di iniziative per essere ancora più vicina ai dipendenti con un piano di azionariato diffuso, un nuovo accordo con Fim, Uilm e Fismic per il premio di competitività - che potrà arrivare a superare i 17.000 euro nel periodo 2024-2027 - e un ampliamento del welfare. "La Ferrari è fatta di persone, che sono state, sono e saranno costantemente al centro della nostra attenzione. Queste iniziative rispondono al desiderio di dare un riconoscimento al senso di appartenenza che ci rende unici e di continuare a rafforzarlo in questo viaggio di ricerca continua dell'eccellenza" commenta l'amministratore delegato Benedetto Vigna.

Entro i primi mesi del 2024 sarà avviato un piano di azionariato diffuso. Ciascun dipendente, su base volontaria, diventerà socio di Ferrari ricevendo in forma gratuita delle azioni, una tantum, fino a 2.065 euro. Se il dipendente conserverà le azioni per almeno 36 mesi, la società gli riconoscerà altre azioni fino al 15% del valore della prima assegnazione. Il nuovo accordo per il premio dà ai dipendenti l'opportunità di convertire, su base volontaria e secondo uno specifico Regolamento, parte del valore in azioni della società, fino a un massimo di 3.000 euro all'anno. Per la prima volta quale parametro che influirà sul calcolo del premio è stato concordato un indicatore legato al consumo di energia (Esg).

La Ferrari ha anche deciso di rafforzare l'offerta di Formula Benessere. Dal prossimo anno i dipendenti potranno usufruire su base volontaria di un check-up annuale in forma gratuita, comprensivo di esami clinici e di visite specialistiche. nei nuovi ambulatori di prossima inaugurazione nei pressi della sede di Maranello. Il Progetto Formula Benessere Junior, dedicato ai figli dei dipendenti Ferrari tra i 5 e i 15 anni, viene esteso alla fascia d'età dai 4 ai 18 anni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA