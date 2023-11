De Guindos, 'inflazione resterà alta per troppo tempo'

"Dall'inizio del nostro ciclo di rialzi, abbiamo aumentato i nostri tassi ufficiali per un totale di 450 punti base. Il nostro orientamento politico restrittivo continua a trasmettersi con forza nelle condizioni di finanziamento e incide sempre più sull'economia reale.

L'inflazione è scesa notevolmente, ma si prevede che rimarrà troppo elevata per troppo tempo, e le pressioni interne sui prezzi restano forti. Faremo quindi in modo che i nostri tassi ufficiali siano fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario". Lo ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos alla 26esima Settimana dell'Eurofinanza di Francoforte sottolineando che "sono in programma ulteriori inasprimenti rispetto all'attuale orientamento politico, e saranno destinati a frenare ulteriormente la domanda e contribuire a spingere verso il basso l'inflazione".

Secondo il banchiere centrale, "alla luce dell'elevata incertezza prevalente, le nostre future decisioni sui tassi ufficiali continueranno a dipendere dai dati e ad essere prese incontro per incontro". E a tal proposito ha precisato che "alla nostra riunione di dicembre avremo una nuova serie di proiezioni macroeconomiche e più dati sull'inflazione effettiva e sottostante, sull'attività economica e sullo stato di trasmissione, quindi saremo in una posizione migliore per rivalutare le prospettive di inflazione e le azioni politiche necessarie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA