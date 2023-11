Borsa: Milano svetta in Europa con Mps e le banche, bene Tim

Piazza Affari conquista la maglia rosa in Europa (+1,48%) dopo il giudizio di Fitch sull'Italia, sostenuta dal rally delle banche con in testa Mps (+8,57%), aiutata da Fitch e dalla pagella 'buy' di Deutsche Bank.

Gli acquisti hanno continuato a premiare Bper (+7,13%), Banco Bpm (+4,6%) e Unipol (+3,05%). Bene anche Unicredit (+3,27%) e con minor impeto Banca Generali (+1,92%) che ha diffuso in mattinata i conti. Fuori dal paniere principale si è messa in luce la Popolare di Sondrio (+3,84% a 5,81 euro) dopo l' outperform con target price a 6,7 euro arrivato da Intermonte.

E' balzata poi Tim (+3,21%) grazie alle rassicurazioni del ceo Pietro Labriola sulla vendita a Kkr e ai benefici sul debito, apprezzati anche da Fitch venerdì scorso, in linea col giudizio già dato dalle due altre maggiori agenzie di rating, S&P e Moody's.

Sul podio è finita anche Saipem (+4,96%) mentre Cnh (-0,78%) ha segnato la peggior performance.



