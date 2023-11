Borsa: Milano prosegue ben intonata con Mps sempre in testa

Non cambia registro Piazza Affari che, a metà seduta, resta la migliore tra le Borse europee con il Ftse Mib che sale dello 0,88% a 28.757 punti.

E anche dallo spread arrivano buoni segnali. I differenziale tra Btp e Bund è stabile a 182 punti con il rendimento del decennale italiano piatto al 4,5 per cento. Sul listino sono sempre un passo avanti i bancari con l'evidenza di Mps (+7,75%) spinta da 'due gradini' in più da parte di Fitch e dal 'buy' di Deutsche Bank. Avanzano poi decise Banco Bpm (+4,3%), e Bper (+5,6%). Su quest'ultima Carlo Cimbri, presidente di Unipol (+2,4%) , principale azionista di Modena, ha sottolineato che il futuro non è con Siena.

Acquisti poi su Tim (+2,65%) mentre in un colloquio nel fine settimana all'Ft, il ceo Labriola ha difeso la scelta del cda di procedere con la vendita della rete a Kkr e ha provato a tendere un ramoscello d'ulivo a Vivendi che ha preannunciato azioni legali.

Sul versante opposto una manciata di titoli a partire da Cnh (-0,78%) al centro di un piano ristrutturazione, seguita da Snam (-0,71%), Campari (-0,47%), Amplifon (-0,44%)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA