Borsa: Milano +0,7%, scattano Mps, Banco Bpm e Bper

La Borsa di Milano conferma l'avvio positivo. Il Ftse Mib sale dello 0,7% a 28.677 punti mentre lo spread tra Btp e Bund cala sotto 183 punti e il rendimento del decennale italiano è stabile al 4,5%.

A dare slancio al listino i bancari con Mps che sale dello +6,5% con Fitch che ha migliorato i rating e il buy di Deutsche Bank.

Corrono poi Banco Bpm (+4,6%) e Bper (+4,2%) mentre Carlo Cimbri, presidente di Unipol, principale azionista di Modena, ha sottolineato che il futuro della banca non è con Siena. Bene, sempre nel credito, Unicredit (+1,6%) che ha portato a termine l'acquisto dell'8,9% della greca Alpha.

Tra gli altri sotto la lente Tim guadagna il 2,3%. In un colloquio nel fine settimana all'Ft, il ceo Labriola ha difeso la scelta del cda di procedere con la vendita della rete a Kkr e ha provato a tendere un ramoscello d'ulivo a Vivendi.

In rialzo Banca Generali (+0,5%) in attesa della trimestrale.

Deboli Cnh (-0,54%) sempre dopo i conti e il piano di ristrutturazione immediato, Snam (-0,51%) e Terna (-0,44%).





