Borsa: l'Europa si conferma positiva con Milano in testa

Le Borse europee avanzano positive con Milano in testa (Ftse Mib +0,81% a 28.736 punti) sotto la spinta dei bancari. L'indice d'area, lo stoxx 600, guadagna quasi un punto con i titoli legati al farmaceutico, tech e finanziari in evidenza.

La lente, dopo la conferma del rating dell'Italia da parte di Fitch e la revisione dell'outlook da parte di Moody's sugli Usa, è all'inflazione statunitense domani e mercoledì all'incontro tra Biden e Xi.

Un quadro in cui si allenta la tensione su titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund che cala a 182 punti mentre il rendimento del decennale italiano resta al 4,5%.

Tra le singole Borse a Milano da registrare l'evidenza di Mps (+7,3) favorita dall'upgrade di Fitch che ha alzato di 'due gradini ' il rating e dal buy di Deutsche Bank.

Per il resto, Parigi sale dello 0,68%, Londra dello 0,72% e Francoforte dello 0,47%.

Fronte commodity, il petrolio è in calo con il wti che ondeggia su 77 dollari e il brent a 81 dollari al barile. Il prezzo del gas naviga a 45 euro al megawattora con i Ttf che ad Amsterdam cedono il 3,3 per cento Quanto ai cambi l'euro è poco mosso a 1,0689 dollari.



