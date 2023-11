Borsa: l'Europa positiva dopo l'avvio di Wall Street, Milano +1%

Proseguono in rialzo le Borse europee dopo l'avvio contrastato di Wall Street dove si guarda, più che all'outlook negativo di Moody's sul rating americano, al dato sull'inflazione Usa in programma domani.

Piazza Affari (+1%) è la migliore trainata dalle banche tra le quali svetta Mps (+8%) promossa da Fitch e con un buon giudizio da parte Deutsche Bank. Gli acquisti continuano a spingere Bper (+6%), Banco Bpm (+3,9%) e Unipol (+2,98%) mentre fuori dal paniere principale si mette In luce la Popolare di Sondrio (+2,68% a 5,7 euro) con Intermonte che ha avviato la copertura sul titolo assegnando la raccomandazione 'outperform' e target price a 6,7 euro.

Corre poi Tim (+3%) anch'essa aiutata da Fitch: è la terza delle grande agenzie di rating a valutare un possibile rialzo del rating a seguito della vendita della rete a Kkr mentre il fondo Merlyn ha confermato di avere soltanto lo 0,02% del capitale del gruppo di tlc.

Londra guadagna lo 0,38%, Parigi e Francoforte entrambe lo 0,2%.





