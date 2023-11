Piccola Industria: 'Industria 5.0 è assente nella manovra'

"Andrebbe subito significativamente rafforzato quello che era il credito d'imposta formazione 4.0, misura venuta meno nel 2023. Dunque, chiediamo che nell'accordo sulla riscrittura del Pnrr sia reintrodotto un nuovo Credito formazione 5.0". E' la richiesta che arriva dal Forum Piccola Industria 2023, nell'intervento del presidente della Piccola Industria di Confindustria, Giovanni Baroni. Che avverte: "Ogni decisione sul piano Industria 5.0 è assente nella manovra ed è stata rinviata". E' "essenziale che l'accordo sulla riscrittura del Pnrr arrivi entro la fine dell'anno, perché gli investimenti sono fondamentali anche per agganciare le transizioni".

Con "quasi due milioni di neet" e con "508mila profili tecnico-scientifici che serviranno alle imprese da qui al 2027, ma quasi la metà introvabile", "l'Italia sta perdendo una generazione", avverte poi Baroni: il Forum di Pavia è incentrato sul tema delle competenze che sono necessarie per le transizioni, ma non si trovano.

"L'Italia sta perdendo una generazione e siamo molto preoccupati", avverte il leader della Piccola Industria. E c'è "il tema della carenza competenze, emerso come una vera emergenza per imprese di tutta Italia, da Nord a Sud. Non c'è giorno che la difficoltà delle aziende nel trovare persone con competenze adeguate non venga confermata da studi, ricerche, inchieste".



