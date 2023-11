Mit, 'Salvini pronto a intervenire, no a sciopero di 24 ore'

"Non ci sarà il blocco di 24 ore.

Salvini pronto ad intervenire". E' quanto afferma una nota del ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento allo sciopero nazionale di 24 ore del settore trasporti - ferroviario, aereo e autostradale - proclamato da Cgil e Uil in occasione di una delle giornate di protesta organizzate dalle due confederazioni.

"Pur auspicando una soluzione ragionevole - è scritto nella nota - il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, ribadisce la determinazione affinché vengano limitati al massimo i disagi. Ed è pronto ad assumere tutti i provvedimenti del caso consentiti dalla legge".

"Si ribadisce - afferma il ministero delle Infrastrutture e Trasporti - che la mobilitazione non potrà paralizzare il settore trasporti per l'intera giornata (guarda caso come sempre prima del weekend), e con milioni di italiani il cui diritto alla mobilità non può essere cancellato".



