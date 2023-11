Meta ha spuntato un accordo preliminare per tornare in Cina per la prima volta in 14 anni.

La società di Marl Zuckerberg ha raggiunto un'intesa con Tencent Holdings per la vendita di nuovi visori Meta a basso costo di realtà virtuale. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali non è chiaro se Tencent dovrà ottenere il via libera formale del governo per introdurre i dispositivi Meta.



