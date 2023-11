Fitch conferma rating 'BBB' dell'Italia, outlook stabile

Fitch conferma il rating 'BBB' dell'Italia con outlook stabile. E' quanto si legge in una nota dell'agenzia.



Fitch prevede un rallentamento della crescita italiana a +0,9% nel 2023 dal +3,7% del 2022. "Prevediamo una lieve accelerazione al +1,0% nel 2024 e al +1,3% nel 2025, aiutata da un'accelerazione della spesa" dei fondi di NextGenerationUe.



Il debito pubblico italiano calerà quest'anno al 140,3% e "salirà gradualmente al 141% alla fine del 2025", afferma Fitch prevedendo un deficit al 5,2% del Pil nel 2023 e al 3,9% nel 2025.

Ira del Tesoro Usa contro Moody's, 'nostra economia forte'

Il Tesoro americano si dice in disaccordo con la decisione di Moody's di rivedere al ribasso l'outlook degli Stati Uniti a negativo. "La nostra economia resta forte" e i Treasury sono l'asset più sicuro al mondo, afferma il Tesoro.



Moody's conferma il rating degli Stati Uniti 'Aaa' ma taglia l'outlook a 'negativo' da 'stabile'. Lo afferma l'agenzia in una nota, sottolineando che a spingere la revisione dell'outlook è l'aumento dei rischi al ribasso sui conti pubblici. Moody's si attende infatti che il deficit resti elevato e ritiene che la spaccatura del Congresso renda difficile raggiungere un consensus su un piano per il debito.

