Confindustria, è Torino la capitale 2024 della cultura d'impresa

"Per il 2024 abbiamo deciso di designare Torino come Capitale della cultura d'impresa". Gli industriali piemontesi prendono così il testimone da Pavia, come annuncia la vicepresidente di Confindustria per ambiente, sostenibilità e cultura, Katia Da Ros.

L'iniziativa nasce nel 2019, quando, sulla scia delle 'capitali della cultura' promosse dal ministero, Confindustria decise di realizzare un'iniziativa permanente per valorizzare le economie locali, a vocazione manifatturiera e culturale, in grado di trainare la crescita e lo sviluppo delle aree urbane e metropolitane per una promozione innovativa della cultura d'impresa con un ruolo da protagonisti per le associazioni del sistema Confindustria, le imprese e i territori.

Torino il prossimo anno sarà così "il punto di riferimento, dentro e fuori Confindustria, di una cultura condivisa e di un nuovo modello di sviluppo urbano. Un modello basato sulla combinazione di saperi, su una profonda anima industriale e su una capacità di dialogo con i diversi attori che animano un territorio allargato", dice Da Ros.

"Questo titolo è un onore per tutti i torinesi: cittadini, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e degli atenei cittadini", commenta il presidente dell'Unione degli Industriali di Torino, Giorgio Marsiaj. "Abbiamo lavorato insieme al dossier di candidatura con la volontà di dar vita a un progetto che non fosse solo l'espressione dell'Unione Industriali Torino, ma rappresentativo dell'intero territorio e capace di illustrarne le tante sfaccettature. Il risultato conseguito premia tale approccio".

La prima capitale della cultura d'impresa è stata Genova nel 2019, poi Alba, quindi (due anni dopo a causa della pandemia) nel 2022 l'area Venezia-Padova-Treviso-Rovigo, nel 2023 Pavia dove avviene il passaggio di consegne, con l'annuncio della designazione di Torino per il 2024,in occasione dell'annuale Forum della Piccola Industria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA