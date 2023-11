Assegnati in asta Btp per 9 miliardi, tassi in calo

Il Tesoro ha collocato in asta 9 miliardi in titoli di medio e lungo termine. La domanda si è mantenuta sostenuta nonostante i rendimenti in calo. Sono stati assegnati 3 miliardi del Btp a tre anni con cedola al 3,85% per un rendimento lordo di 3,75% (-18 punti base); 2 miliardi del Btp 7 anni con cedola al 4% per un rendimento lordo di 4,21% (-15 punti base); 1,5 miliardi del Btp 15 anni, cedola al 3,25% e un rendimento lordo del 4,84%; 1,5 miliardi del Btp scadenza 1 marzo 2030 con cedola a 3,50% e un rendimento lordo del 4,07%.

Collocato anche un miliardo del Btp a 30 anni con cedola a 4,50% e un rendimento lordo di del 5,05%.



