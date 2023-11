"Salvo sorprese i tassi di interesse non saliranno più": lo ha detto il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau.

L'inflazione "sta chiaramente scendendo", e anche se gli aumenti dei tassi "non sono piacevoli, sono efficaci", e riporteranno l'inflazione verso l'obiettivo del 2%, ha detto il governatore. Ancora non si può dire che sia l'opinione di tutta la Bce, ha precisato, ma "a meno di altri shock i tassi non saliranno più".



