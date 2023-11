Venier (Snam), stoccaggi gas record al 99% in Italia

L'Italia registra "scorte record di gas per circa il 99% della capacità di stoccaggio". Lo afferma l'amministratore delegato di Snam Stefano Venier sottolineando che "a novembre è ripartito il reverse flow (flusso bidirezionale, ndr)", che consente il riempimento degli stoccaggi pur con i prelievi in atto.

Nei primi 9 mesi la domanda complessiva di gas in Italia è scesa del 13,8% a 44,4 miliardi di metri cubi, con un calo del 15,5% nel termoelettrico, del 15,23% dei consumi resideniali e dell'8,8% nell'industria. In calo di 11 miliardi di metri cubi i flussi di gas, compensati da 2 miliardi in più di gas liquefatto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA