Urso,incontro con Enel su progetti di sviluppo energia verde

"Insieme a @EnelGroupIT abbiamo approfondito i progetti di sviluppo per i territori italiani in settori strategici, dal fotovoltaico alle fonti rinnovabili, dall'idrogeno alle prospettive future della tecnologia legata al nucleare". Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in un post sul social X in cui è ritratto in una fotografia ad un tavolo assieme - tra gli altri - all'amministratore delegato di Enel, Fravio Cattaneo, a palazzo Piacentini.

"Il colloquio - spiega Urso - è stato utile per approfondire gli strumenti normativi e gli investimenti necessari a raggiungere obiettivi comuni di innovazione e rilevanza tecnologica, che portino l'Italia a essere più competitiva e a vincere la sfida della transizione energetica".



