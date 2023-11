M. Doris, 'gli extraprofitti li fa lo Stato con le banche'

"Un extraprofitto ci sarà per lo Stato per quanto riguarda le banche". Lo afferma l'amministratore delegato di Mediolanum Massimo Doris spiegando che "quest'anno le banche pagheranno almeno il 50% in più di imposte rispetto all'anno scorso, ma mi aspetto qualcosa di molto più alto".

"Noi - spiega - più del doppio sul 2022, perché se fai più utili paghi più imposte, quindi l'incasso da parte dello Stato sarà molto più cospiquo rispetto all'anno scorso, nel nostro caso 158 miloni rispetto ai 71 del 2022".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA