Borsa: l'Europa si muove in cauto rialzo, Milano +0,21%

Sono in recupero le Borse europee indecise in avvio su quale direzione prendere, al pari dei futures americani, con gli investitori che attendono le parole dei banchieri centrali Jerome Powell e Christine Lagarde. Il presidente della Fed partecipa alle 20 ora italiana a un panel del Fmi sulla politica monetaria mentre la numero della Bce interviene alle 18.30 a una inaugurazione a Bruxelles. Restano stabili i titoli di Stato americani con i rendimenti al 4,5% mentre lo spread Btp-Bund è in leggero aumento a 186,1 punti base con una crescita più decisa del rendimento del bond italiano ora al 4,49%.

La Borsa di Milano sta migliorando (+0,21%) grazie a Nexi (+6,8%) e Bper (+3%) che hanno diffuso i risultati mentre è più contenuto il rialzo di Snam (+0,94%). Cede invece Prysmian (-0,51%) in attesa dei conti e Leonardo (-0,39%).

A Francoforte (+0,16%) ben intonata Deutsche Telekom (+1%) che ha alzato la guidance dopo i conti migliori delle stime, a Parigi (+0,44%) in linea col listino Veolia mentre ad Amsterdam cede Arcelormittal (-1,3%) che ha visto scendere l'utile nel trimestre. Sul mercato delle materie prime da segnalare la cauta ripresa del petrolio con una crescita poco superiore allo 0,5% a 80 dollari del Brent e a 75,8 dollari al barile del Wti.



